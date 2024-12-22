Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:00

Пойтресс: «В Лиге ВТБ высокий уровень, тут каждая команда может создать тебе проблемы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алекс Пойтресс (слева).
Фото Единая лига ВТБ

Центровой БК «Зенит» Алекс Пойтресс в разговоре с «СЭ» оценил промежуточные итоги выступления сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ. В 21 матче клуб из Санкт-Петербурга одержал 18 побед. Столько же у ЦСКА.

— Как бы вы оценили свою игру и в целом выступление «Зенита» в этом регулярном сезоне?

— Свою игру оценю как нормальную. Всегда есть куда расти. Знаете, как игрок, вы просто хотите становиться лучше с каждым днем. А затем, когда мы приблизимся к плей-офф, и когда игры действительно будут иметь сверхважное значение, вы захотите играть в свой лучший баскетбол. Что касается команды, я думаю, что мы выступаем хорошо. Позади половина сезона и мы делим первое место в регулярке. Теперь надо сделать так, чтобы по итогам второй половины мы были первыми. Но самое главное, это конечно плей-офф. С нетерпением жду начала игр на вылет.

— Какую победу в этом сезоне вы можете назвать самой запоминающейся? Над ЦСКА в Петербурге?

— Я бы не сказал, что победа над ЦСКА была самой памятной. Отвечу банально: каждая победа памятна, потому что это сложная лига. Тут каждая команда может создать тебе проблем. Возьмем сегодняшний матч с «Уралмашем» (89:79, 22 декабря). Это команда, которая может навязать борьбу любому топ-клубу в плей-офф. Поэтому нам нужно просто концентрироваться на каждой следующей игре и пытаться набирать как можно больше очков.

— Первая игра после перерыва — выезд на принципиальный матч в Казань (5 января). Это будет особенная игра?

— Да, 100%. Они недавно победили нас на нашем паркете. Так что нам всем предстоит сложная игра. У нас будет мини-отпуск, но надеюсь, что мы придем подготовленными, готовыми к борьбе. Очень хочу еще раз победить в Казани. У них очень сильная передняя линия, так что мне придется выложиться по полной.

БК Зенит
Читайте также
Определились все победители чемпионата России по фигурному катанию 2025
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
В США отозван закон о трансгендерах
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле
В военкомате Одессы убили пытавшегося спасти сына от мобилизации мужчину
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Зенита» Паскуаль о победе над «Уралмашем»: «После перерыва мы заиграли значительно лучше»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости