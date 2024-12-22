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Тренер «Зенита» Паскуаль о победе над «Уралмашем»: «После перерыва мы заиграли значительно лучше»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу петербургской команды над «Уралмашем» (89:79) в матче Единой лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли, и поздравить «Уралмаш» с тем, как они играли. Нам было бы непросто выиграть сегодня. В первые 20 минут этой игры мы не действовали должным образом — что в защите, что в нападении. Должен сказать, что мы не забросили несколько простых мячей. Так что в целом было непросто играть.

Мы рады тому, что мы победили. После перерыва мы заиграли значительно лучше как в защите, так и в нападении. Нам удалось сделать так, что к концу третьей четверти мы повели с разницей в 8 очков, а уже в четвертой четверти разрыв достигал 12-13 очков. Я доволен этой игрой», — передает слова Паскуаля корреспондент «СЭ».

«Зенит» и ЦСКА одержали по 18 побед в 21 матче и лидируют в регулярном чемпионате. «Уралмаш» (10 побед и 11 поражений) — шестой.

БК Зенит
БК Уралмаш
Хавьер Паскуаль
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