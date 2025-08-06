Сычков и Коско, скорее всего, начнут новый сезон в аренде в «БАРС-РГЭУ»

Как стало известно «СЭ», ростовский «БАРС-РГЭУ» активно усиливается игроками «Локомотива-Кубань», который не заявил свой фарм в суперлигу-2025/26.

Самыми статусными подписаниями «БАРС-РГЭУ», вероятно, станут арендные соглашения с центровым Егором Сычковым и форвардом Даниилом Коско, имеющим опыт выступления в Единой лиге ВТБ.

Прошедший сезон 23-летний Сычков провел в составе «Автодора» 41 игру, в среднем набирая 3 очка, делая 1,5 подбора и 0,5 передачи за 12 минут на паркете. 21-летний Коско отыграл 6 игр в Лиге ВТБ, в основном получая игровую практику в суперлиге. За «СШОР-"Локомотива-Кубань» игрок сборной Белоруссии набирал 7,5 очка, делая 5,6 подбора, 2 передачи и 1,4 перехвата за 25:06 в среднем за игру.