6 августа, 08:20

Лавренов: «К обеим играм с Египтом у нас было максимально профессиональное отношение»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровой сборной России Захар Лавренов прокомментировал «СЭ» победу в товарищеском матче над сборной Египта (94:67). В первой игре этих соперников в Гизе хозяева оказались сильнее россиян (80:73).

— За счет чего удалось победить во втором матче?

— Победа удалась, потому что мы выполнили все установки тренера. Конечно, были помарки и ошибки. Но в основном все, что было сказано Зораном Лукичем, мы исполнили. Речь про заслоны и давление на подборе.

— На вторую игру наша команда вышла гораздо более мотивированной?

— Отношение что к первой, что ко второй игре было у нас максимально профессиональное. Да, 3 августа концовка у нас совсем не получилась, что и привело к поражению. Но мы сделали работу над ошибками и смогли воплотить свой план на игру. Результат на табло.

— 3 августа вы были одним из лучших в составе национальной команды (9 очков и 4 подбора). Как оцениваете свою игру на этом выезде?

— Оценку своей игре я давать не компетентен, но это огромный опыт. Отметил для себя ряд моментов, которые пригодятся мне в будущем.

— Какие сильные стороны можно выделить у соперников?

— У них очень габаритная команда. Много физически одаренных игроков, которые хорошо занимают позиции. Под кольцом с ними правда было тяжело. Но мы справились, выполнили установку на игру, показали самоотдачу. Во втором матче были сильнее во всех компонентах.

— Поддержка на трибунах была ощутима?

— Еще бы. Спасибо большое болельщикам, что смогли поддержать нас вживую далеко за пределами нашей страны. Играли практически при своих трибунах. Это классные ощущения.

Сборная России по баскетболу
