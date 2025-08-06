Сборная России по баскетболу планирует провести товарищеские матчи в ноябре и декабре

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич ответил на вопрос о том, когда национальная команда проведет следующие товарищеские матчи.

5 августа российские баскетболисты со счетом 94:67 разгромили сборную Египта во втором товарищеском матче в Гизе. Первая игра команд, которая прошла 3 августа, завершилась победой египтян (80:73).

«В этом году у нас остается окно в ноябре-декабре. Изучим расписание Единой лиги ВТБ и суперлиги и тогда будем принимать окончательное решение. Соперников мы ищем, федерация работает над этим. Но товарищеские игры в наших планах есть», — приводит ТАСС слова Лукича.

Все сборные России и клубы по баскетболу отстранены от участия в международных соревнованиях с весны 2022 года.