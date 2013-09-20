"Химки" отправились на предсезонный турнир в Италию

"Химки" примут участие в предсезонном турнире в Италии Torneo Citta di Caserta, сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Соперниками российской команды станут итальянские "Виртус" (Рим), "Бриндизи" и "Казерта". Турнир пройдет по системе "Финала четырех". В первом поединке химчане встретятся с "Казертой".

Torneo Citta di Caserta – один из самых известных предсезонных турниров, которые проводятся в Италии. В этом году пройдет десятый, юбилейный розыгрыш. С 2010 года турнир стал международным (тогда участие в нем принял греческий ПАОК).