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20 сентября 2013, 12:10

"Химки" отправились на предсезонный турнир в Италию

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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"Химки" примут участие в предсезонном турнире в Италии Torneo Citta di Caserta, сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Соперниками российской команды станут итальянские "Виртус" (Рим), "Бриндизи" и "Казерта". Турнир пройдет по системе "Финала четырех". В первом поединке химчане встретятся с "Казертой".

Torneo Citta di Caserta – один из самых известных предсезонных турниров, которые проводятся в Италии. В этом году пройдет десятый, юбилейный розыгрыш. С 2010 года турнир стал международным (тогда участие в нем принял греческий ПАОК).

Источник: bckhimki.ru
БК Химки
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