«Вашингтон» проиграл «Кливленду», «Майами» переиграл «Индиану»
«Кливленд» выиграл у «Вашингтона» (116:101) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Индиана» проиграла «Майами» (104:113), «Бруклин» обыграл «Миннесоту» (110:105), «Филадельфия» переиграла «Атланту» (98:96).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Майами» — 104:113 (25:32, 30:30, 26:30, 23:21)
И: Леверт (27), Тернер (20), Дуарте (15), Брогдон (14), Сабонис (14 + 16 подборов).
М: Лаури (26), Робинсон (24), Хирро (18).
«Вашингтон» — «Кливленд» — 101:116 (29:34, 17:31, 26:34, 29:17)
В: Авдия (16), Бил (14), Нето (13), Кузма (12).
К: Гарлэнд (32 + 10 передач), Аллен (28 + 13 подборов), Маркканен (15).
«Бруклин» — «Миннесота» — 110:105 (27:34, 32:21, 27:30, 24:20)
Б: Дюрант (30 + 10 подборов), Миллс (23), Харден (20).
М: Расселл (21 + 11 передач), Эдвардс (19), Рид (19).
«Атланта» — «Филадельфия» — 96:98 (22:31, 30:13, 35:34, 9:20)
А: Янг (25 + 10 передач), Коллинз (18), Галлинари (18).
Ф: Эмбиид (28 + 12 подборов), Карри (18), Ньянг (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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