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«Вашингтон» проиграл «Кливленду», «Майами» переиграл «Индиану»

05:57
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«Кливленд» выиграл у «Вашингтона» (116:101) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Индиана» проиграла «Майами» (104:113), «Бруклин» обыграл «Миннесоту» (110:105), «Филадельфия» переиграла «Атланту» (98:96).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Майами» — 104:113 (25:32, 30:30, 26:30, 23:21)

И: Леверт (27), Тернер (20), Дуарте (15), Брогдон (14), Сабонис (14 + 16 подборов).

М: Лаури (26), Робинсон (24), Хирро (18).

«Вашингтон» — «Кливленд» — 101:116 (29:34, 17:31, 26:34, 29:17)

В: Авдия (16), Бил (14), Нето (13), Кузма (12).

К: Гарлэнд (32 + 10 передач), Аллен (28 + 13 подборов), Маркканен (15).

«Бруклин» — «Миннесота» — 110:105 (27:34, 32:21, 27:30, 24:20)

Б: Дюрант (30 + 10 подборов), Миллс (23), Харден (20).

М: Расселл (21 + 11 передач), Эдвардс (19), Рид (19).

«Атланта» — «Филадельфия» — 96:98 (22:31, 30:13, 35:34, 9:20)

А: Янг (25 + 10 передач), Коллинз (18), Галлинари (18).

Ф: Эмбиид (28 + 12 подборов), Карри (18), Ньянг (13).

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Евгений Козинов все материалы автора
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