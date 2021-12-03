«Портленд» уволил генерального менеджера после начала скандального расследования
«Портленд» расстался с президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером клуба Нилом Олши. Функционер был уволен 3 декабря, сообщает журналист Шэмс Чарания.
Исполняющим обязанности на должности в ближайшее время будет директор по персоналу «Блэйзерс» Джо Кронин. Клуб начнет поиск нового главы фронт-офиса.
Олши обвиняется сотрудниками в создании «враждебной рабочей обстановки».
Олши обвиняется в том, что оскорблял сотрудников клуба, используя нецензурную лексику. По словам источников, за 10 лет пребывания Олши на его посту в отдел кадров клуба не поступило ни одной официальной жалобы на него.
Внутреннее расследование, проведенное юридической компанией O'Melveny & Myers, подтвердило нарушения «Кодекса клуба».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю