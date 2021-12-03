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«Портленд» уволил генерального менеджера после начала скандального расследования

20:12
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«Портленд» расстался с президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером клуба Нилом Олши. Функционер был уволен 3 декабря, сообщает журналист Шэмс Чарания.

Исполняющим обязанности на должности в ближайшее время будет директор по персоналу «Блэйзерс» Джо Кронин. Клуб начнет поиск нового главы фронт-офиса.

Олши обвиняется сотрудниками в создании «враждебной рабочей обстановки».

Олши обвиняется в том, что оскорблял сотрудников клуба, используя нецензурную лексику. По словам источников, за 10 лет пребывания Олши на его посту в отдел кадров клуба не поступило ни одной официальной жалобы на него.

Внутреннее расследование, проведенное юридической компанией O'Melveny & Myers, подтвердило нарушения «Кодекса клуба».

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Иван Шитик все материалы автора
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