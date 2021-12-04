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«Хьюстон» переиграл «Орландо»

06:19
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«Хьюстон» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:116.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Мэджик» Коул Энтони, набравший 26 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Орландо» — 118:116 (31:24, 23:32, 30:27, 34:33)

Х: Гордон (24), Вуд (20 + 14 подборов), Мэтьюз (16).

О: Энтони (26), Росс (18), Ф. Вагнер (17), Бамба (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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