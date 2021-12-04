«Хьюстон» переиграл «Орландо»
«Хьюстон» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:116.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Мэджик» Коул Энтони, набравший 26 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Орландо» — 118:116 (31:24, 23:32, 30:27, 34:33)
Х: Гордон (24), Вуд (20 + 14 подборов), Мэтьюз (16).
О: Энтони (26), Росс (18), Ф. Вагнер (17), Бамба (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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