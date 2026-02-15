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Травмированный Лиллард выиграл конкурс трехочковых бросков

Руслан Минаев

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард стал победителем конкурса трехочковых бросков во время звездного уик-энда в НБА.

Защитник набрал 27 очков в первом раунде и 29 — в финальном.

В финале ему противостояли Девин Букер из «Финикса», на счету которого 30 и 27 очков, а также Кон Кэнипел из «Шарлотт» (27 и 17 очков).

35-летний Лиллард в третий раз выиграл конкурс трехочковых бросков на неделе Всех звезд НБА. Он восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

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НБА
Дэмиэн Лиллард
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