Травмированный Лиллард выиграл конкурс трехочковых бросков

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард стал победителем конкурса трехочковых бросков во время звездного уик-энда в НБА.

Защитник набрал 27 очков в первом раунде и 29 — в финальном.

В финале ему противостояли Девин Букер из «Финикса», на счету которого 30 и 27 очков, а также Кон Кэнипел из «Шарлотт» (27 и 17 очков).

35-летний Лиллард в третий раз выиграл конкурс трехочковых бросков на неделе Всех звезд НБА. Он восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.