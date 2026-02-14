Отец Егора Дёмина назвал цель сына после участия в звездном уик-энде НБА

Владимир Дёмин, отец баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о цели сына после участия в звездном уик-энде НБА.

«В спортивной карьере, конечно, нужно ставить конкретные цели и задачи. Попадание на Матч звезд, наверное, больше факт признания и понимания, что игрок движется в правильном направлении. При этом есть еще важные цели и задачи, с которыми необходимо справиться. Я надеюсь, что Матч всех звезд добавит Егору энергии и эмоций на вторую часть сезона», — сказал Дёмин «СЭ».

В ночь на 14 февраля в полуфинальном матче Турнира восходящих звезд против команды Трэйси Макгрэди россиянин отметился 2 очками, 2 подборами, 2 передачами и 1 перехватом. В финале с командой Кармело Энтони в активе разыгрывающего «Бруклина» 2 очка, 2 подбора и 1 блок-шот.

Команду Дёмина тренировал Винс Картер.