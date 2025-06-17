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17 июня 2025, 06:18

«Оклахома» победила «Индиану» и вышла вперед в финальной серии плей-офф НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Оклахома» — «Индиана».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома» дома обыграла «Индиану» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА — 120:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джейлен Уильямс, набравший 40 очков. Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 передач.

«Оклахома» вышла вперед в серии — 3-2. Следующий матч пройдет на домашней арене «Индианы» в пятницу, 20 июня. Начало — в 03.30 по московскому времени.

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Плей-офф

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«Оклахома» — «Индиана» — 120:109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30)

О: Уильямс (40 очков), Гилджес-Александер (31+10 передач), Уиггинс (14)

И: Сиакам (28), Макконелл (18), Несмит (14)

Счет в серии: 3-2

17 июня. Оклахома-Сити. Paycom Center.

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