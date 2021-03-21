НБА, результаты матчей 21 марта

21 марта в НБА было сыграно три матча в первом временном слоте.

«Мемфис» на своей площадке уверенно обыграл «Голден Стэйт» (111:103), самым результатым игроком встреча стал атакующий защитник «воинов» Джордан Пул, набравший 26 очков.

Очередную победу добыла и «Филадельфия». «76-е» дома были сильнее «Сакраменто» (129:105), 29 очков команде принес тяжелый форвард Тобиас Харрис.

«Милуоки» также дома справился с «Сан-Антонио» (120:113), 31 очко у проигравших набрал защитник Лонни Уокер.

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 111:103 (28:24, 21:27, 33:28, 29:24)

21 марта.

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 129:105 (42:21, 31:31, 33:28, 23:25)

21 марта.

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 120:113 (26:33, 31:17, 31:34, 32:29)

21 марта.