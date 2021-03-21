«Клипперс» разгромили «Шарлотт», нанеся сопернику третье поражение подряд
07:44
«Клипперс» 21 марта в матче регулярного сезона НБА разгромили «Шарлотт» (125:98).
21 очко у победителей набрал форвард Пол Джордж. После этой победы калифорнийцы продолжают находиться на четвертом месте на «Западе», «Хорнетс» — восьмые на «Востоке».
НБА. Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Шарлотт» — 125:98 (37:21, 29:23, 32:32, 27:22)
21 марта.
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