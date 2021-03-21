«Клипперс» разгромили «Шарлотт», нанеся сопернику третье поражение подряд

«Клипперс» 21 марта в матче регулярного сезона НБА разгромили «Шарлотт» (125:98).

21 очко у победителей набрал форвард Пол Джордж. После этой победы калифорнийцы продолжают находиться на четвертом месте на «Западе», «Хорнетс» — восьмые на «Востоке».

НБА. Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Шарлотт» — 125:98 (37:21, 29:23, 32:32, 27:22)

21 марта.