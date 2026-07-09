Генменеджер «Милуоки» Хорст: «Никто здесь сегодня не сидит и не говорит, что мы стали лучше после обмена Адетокунбо»

Генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст прокомментировал обмен форварда Янниса Адетокунбо в «Майами».

«Никто здесь сегодня не сидит и не говорит, что мы стали лучше после обмена Янниса. Он один из величайших игроков в истории, величайший игрок в истории франшизы. У нас было невероятное количество успехов.

Для нас это была просто возможность строить и, опять же, заложить фундамент. Можем ли мы создать что-то с новым тренером и воспользоваться возможностью действительно построить с позиции силы состав, который, надеюсь, сделает наш город гордым, нашу франшизу гордой и приведет нас к тому, что мы будем конкурентоспособны? И мы сможем поддерживать эту конкуренцию и этот уровень из года в год.

Есть чувство волнения, потому что это другой вызов. Это что-то новое. Я радуюсь, пытаясь собрать части воедино. Нам предстоит много работы.

И если есть какое-то чувство покоя, то оно в том, что, я думаю, Яннис находится в похожей ситуации. Она другая. Другие обстоятельства. Но он в месте, где у него есть реальная возможность делать то, что он хочет.

В конечном счете, единственное, что имело для нас значение как для организации, — это попытаться найти обмен — если мы собирались делать обмен — который, по нашему мнению, даст нам наилучший путь вперед. И если бы мы могли это сделать, и это была бы отличная возможность для него, мы бы осуществили это», — сказал Хорст на пресс-конференции.

31-летнего грека Адетокунбо и 31-летнего американца Бобби Портиса обменяли на Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса и Келела Уэйра, а также три пика первого раунда, в том числе 13-й пик драфта 2026 года, один пик второго раунда и один обмен пиками.