Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:27

Генменеджер «Милуоки» Хорст: «Никто здесь сегодня не сидит и не говорит, что мы стали лучше после обмена Адетокунбо»

Павел Лопатко

Генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст прокомментировал обмен форварда Янниса Адетокунбо в «Майами».

«Никто здесь сегодня не сидит и не говорит, что мы стали лучше после обмена Янниса. Он один из величайших игроков в истории, величайший игрок в истории франшизы. У нас было невероятное количество успехов.

Для нас это была просто возможность строить и, опять же, заложить фундамент. Можем ли мы создать что-то с новым тренером и воспользоваться возможностью действительно построить с позиции силы состав, который, надеюсь, сделает наш город гордым, нашу франшизу гордой и приведет нас к тому, что мы будем конкурентоспособны? И мы сможем поддерживать эту конкуренцию и этот уровень из года в год.

Есть чувство волнения, потому что это другой вызов. Это что-то новое. Я радуюсь, пытаясь собрать части воедино. Нам предстоит много работы.

И если есть какое-то чувство покоя, то оно в том, что, я думаю, Яннис находится в похожей ситуации. Она другая. Другие обстоятельства. Но он в месте, где у него есть реальная возможность делать то, что он хочет.

В конечном счете, единственное, что имело для нас значение как для организации, — это попытаться найти обмен — если мы собирались делать обмен — который, по нашему мнению, даст нам наилучший путь вперед. И если бы мы могли это сделать, и это была бы отличная возможность для него, мы бы осуществили это», — сказал Хорст на пресс-конференции.

31-летнего грека Адетокунбо и 31-летнего американца Бобби Портиса обменяли на Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса и Келела Уэйра, а также три пика первого раунда, в том числе 13-й пик драфта 2026 года, один пик второго раунда и один обмен пиками.

Яннис Адетокунбо.Громкий обмен в НБА: Яннис Адетокунбо теперь будет играть в «Майами» — вместе с Голдиным

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
Читайте также
В НАСА сообщили о выходе станции New Horizons из режима гибернации
Два велосипедиста разбились за неделю на новой трассе в Москве
Трамп звонил Инфантино два раза, УЕФА готов пойти против ФИФА, общий шок из-за отмены красной Балогуна. Новые подробности главного скандала ЧМ-2026
Сергей Лавров встретился с главой МИД Мали Абдулаем Диопом
Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ. И сэкономил миллионы долларов на услугах агентов
До 3811 увеличилось число жертв землетрясения в Венесуэле
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ривз — о Леброне: «Я многим ему обязан в своей карьере»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости