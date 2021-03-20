Леброн Джеймс получил травму голеностопа в матче против «Атланты»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул правую ногу в начале второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты».

Леброн сначала остался в игре и в следующей же атаке забросил трехочковый, но потом все же покинул площадку и удалился в раздевалку. Позже команда объявила, что Джеймс не вернется в игру из-за травмы голеностопного сустава.

Уходя с площадки, Леброн в расстройстве швырнул стоявший на пути стул.