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Леброн Джеймс получил травму голеностопа в матче против «Атланты»

20 марта 2021, 23:48
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул правую ногу в начале второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты».

Леброн сначала остался в игре и в следующей же атаке забросил трехочковый, но потом все же покинул площадку и удалился в раздевалку. Позже команда объявила, что Джеймс не вернется в игру из-за травмы голеностопного сустава.

Уходя с площадки, Леброн в расстройстве швырнул стоявший на пути стул.

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