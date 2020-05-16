НБА потеряет 900 миллионов долларов дохода с телетрансляций, если сезон не возобновится

В случае, если сезон-2019/20 в НБА, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет возобновлен, лига потерпит убытки в 900 миллионов долларов, сообщает The Athletic.

По информации источника, именно такую сумму потеряет организация из-за наличия контракта с телевещателями. По причине серьезных финансовых убытков сезон до сих пор не отменен. Сообщается, что в руководстве НБА сохраняют оптимизм по поводу возобновления сезона. Ранее комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что решение о том, доигрывать сезон, или же завершить его досрочно, будет объявлено в течение ближайших 2-4 недель.