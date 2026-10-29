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«Денвер» переиграл «Нью-Орлеан», Йокич оформил-трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 91:104.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Денвер» победил «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:91. Игра прошла на арене «Смузи Кинг Центр» в Нью-Орлеане.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 21 очко, 13 подборов и 10 результативных передач.

В других матчах «Хьюстон» выиграл у «Милуоки» (132:100), «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» (119:114), «Нью-Йорк» одержал победу над «Чикаго» (133:127).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Хьюстон» — 100:132 (21:23, 14:34, 34:38, 31:37)

М: Хирро (23), Хакес (19), Беррис (10).

Х: Ванвлит (24), Томпсон (23), Дюрант (18), Богданович (16), Смит (14).

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26)

М: Куминга (20), Макдэниэлс (19), Шэннон (19), Досунму (17).

Г: Карри (44), Лендеборг (26), Уильямс (11).

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 91:104 (18:37, 27:20, 28:22, 18:25)

Н: Уильямсон (25), Фирс (11), Куин (11 + 12 подборов + 5 потерь), Мюррэй (10).

Д: Дж. Мюррэй (23), Йокич (21 + 13 подборов + 10 передач), К. Браун (15), Гордон (15 + 11 подборов).

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43)

Ч: Пауэлл (30), Уилсон (20), Смит (17 + 11 подборов), Бузелис (17).

Н: Брансон (38), Ануноби (23), Таунс (19), Кларксон (18).

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БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
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