Форварду «Оклахомы» Уильямсу сделали операцию, он может пропустить сезон-2026/27

«Оклахома» подтвердила, что форвард Джейлен Уильямс перенес хирургическое вмешательство по поводу перелома левой малоберцовой кости и реконструкции связок голеностопа, сообщает ESPN.

Операция, проведенная 25-летнему американцу в Нью-Йорке, прошла успешно, однако клуб не называет точных сроков возвращения игрока — его состояние будет оценено повторно только ближе к концу регулярного чемпионата сезона-2026/27.

Травма, полученная в матче с «Клипперс», оказалась одной из самых тяжелых в этом сезоне: у Уильямса диагностировали перелом и вывих голеностопа. Медики сразу оказали помощь на паркете, а игрока унесли на носилках под овацию трибун.

Уильямс, ставший в 2025 году чемпионом НБА и участником Матча звезд, в среднем набирал 17,9 очка за игру в первых 5 сезонах карьеры. В сезоне-2026/27 в 3 матчах он набирал в среднем 13,7 очка, 4,7 подбора и 3,3 передачи.

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