Йокич стал вторым игроком в истории НБА с 200 трипл-даблами

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл (21 очко, 13 подборов и 10 результативных передач) в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеаном» (104:91).

Как сообщает ESPN, 31-летний серб записал на свой счет 200-й трипл-дабл за карьеру в регулярных чемпионатах НБА. Он стал вторым игроком в истории лиги после Расселла Уэстбрука, кому покорился этот рубеж.

Уэстбрук, завершивший карьеру в межсезонье, также оформил свой 200-й трипл-дабл в составе «Денвера». Теперь Йокичу остается всего 9 трипл-даблов, чтобы сравняться с рекордом Уэстбрука (209).

В сезоне-2026/27 Йокич набирает в среднем 22 очка, 10,5 подбора и 9 передач за матч.

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