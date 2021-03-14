«Оклахома» обыграла «Мемфис» благодаря 30 очкам Гилджес-Александра
23:37
«Оклахома» победила «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА - 128:122. Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александр, набравший 30 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Мемфис» — 128:122 (28:31, 27:31, 35:38, 38:22)
О: Гилджес-Александр (30), Покушевски (23 + 10 подборов), Уильямс (17), Браун (13), Джером (12), Миллер (11), Роби (10).
М: Морант (22), Брукс (19), Валанчюнас (16 + 14 подборов), Андерсон (13), Мелтон (13), Джонс (10), Кларк (10).
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