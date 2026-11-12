«Бруклин» победил «Нью-Орлеан», Дёмин набрал 22 очка

«Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 145:111. Игра прошла на арене «Смузи Кинг Центр» в Нью-Орлеане.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 23 минуты 17 секунд, набрал 22 очка и сделал 4 подбора и 2 передачи.

«Бруклин» с результатом 3-8 занимает 13-е место в Восточной конференции. «Пеликанс» идут на 12-й строчке в Западной конференции — 4-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 111:145 (25:39, 41:44, 15:24, 30:38)

Н: Уильямсон (29), Бей (15), Пул (14), Фирс (14).

Б: Дёмин (22), Портер (22), Рэндл (17), М. Вагнер (16), Клауни (16), Шарп (15).