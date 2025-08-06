Клюндикова о звездных партнерах: «Ощущаю, что я будто молодая баскетболистка, которая приехала учиться и перенимать опыт»

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» рассказала об опыте игры с Нафисой Коллиер.

— Главная звезда «Миннесоты» — Нафиса Коллиер. Что о ней скажете?

— Я играла против нее на детском ЧМ, но тогда Нафиса не сильно выделялась. Сейчас она, конечно, суперзвезда. Делает минимальные движения, но успевает в защите, где очень эффективна. Это в первую очередь уверенность в себе, техника и понимание игры, возможностей своих партнеров. Смотрю на это со стороны, и кажется, что могу так же. Но пока не получается на практике. Пока в WNBA ощущаю, что я будто молодая баскетболистка, которая приехала учиться и перенимать опыт.

— Вас это расстраивает?

— Наоборот. Рада, что нахожусь рядом с таким игроком, как Нафиса. Стараюсь многое перенять у нее.

— Вторая по результативности в «Миннесоте» — Кайла Макбрайд.

— Кайлу знаю еще со времен УГМК (выступала за клуб из Екатеринбурга в сезоне-2018/19. — Прим. «СЭ»). Она хороший шутер, забивает много «трех». Много помогает мне на тренировках, в игре поддерживает. Нравится разыгрывать с ней пик-н-роллы. Кайла способна как увидеть хороший пас, так и сама завершить атаку с дистанции.

Клюндикова дважды в своей карьере становилась MVP Премьер-лиги.