6 августа, 19:45

Клюндикова о звездных партнерах: «Ощущаю, что я будто молодая баскетболистка, которая приехала учиться и перенимать опыт»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» рассказала об опыте игры с Нафисой Коллиер.

— Главная звезда «Миннесоты» — Нафиса Коллиер. Что о ней скажете?

— Я играла против нее на детском ЧМ, но тогда Нафиса не сильно выделялась. Сейчас она, конечно, суперзвезда. Делает минимальные движения, но успевает в защите, где очень эффективна. Это в первую очередь уверенность в себе, техника и понимание игры, возможностей своих партнеров. Смотрю на это со стороны, и кажется, что могу так же. Но пока не получается на практике. Пока в WNBA ощущаю, что я будто молодая баскетболистка, которая приехала учиться и перенимать опыт.

— Вас это расстраивает?

— Наоборот. Рада, что нахожусь рядом с таким игроком, как Нафиса. Стараюсь многое перенять у нее.

— Вторая по результативности в «Миннесоте» — Кайла Макбрайд.

— Кайлу знаю еще со времен УГМК (выступала за клуб из Екатеринбурга в сезоне-2018/19. — Прим. «СЭ»). Она хороший шутер, забивает много «трех». Много помогает мне на тренировках, в игре поддерживает. Нравится разыгрывать с ней пик-н-роллы. Кайла способна как увидеть хороший пас, так и сама завершить атаку с дистанции.

Клюндикова дважды в своей карьере становилась MVP Премьер-лиги.

Мария Клюндикова с&nbsp;мячом в&nbsp;матче WNBA.«В WNBA ощущаю себя девчонкой, которая приехала учиться». Большое интервью с лучшей российской баскетболисткой

БК Миннесота Тимбервулвз
Мария Клюндикова (Вадеева)
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
