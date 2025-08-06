Клюндикова считает, что игроки WNBA должны зарабатывать больше
Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» заявила, что мужской и женский баскетбол — это два разных вида спорта.
— Скажите, пожалуйста, а что это за акция по поводу недовольства распределением доходов была на Матче всех звезд?
— Не знаю, мы же пропустили эту акцию. Она как раз таки в Индиане была.
— У вас в раздевалке об этой акции не говорили?
— Нет, не слышала.
— Как вы считаете, действительно ли женский баскетбол заслуживает больше доходов?
— Думаю, что да. Понятно, что на мужской баскетбол больше ходят и на них есть больший спрос. Это все, конечно же, бизнес. Я поняла, о чем речь, но это разные виды спорта (женский и мужской баскетбол). Речь идет не про то, чтобы уравнять доходы, а про то, чтобы увеличить их. Мы тратим много здоровья и сил на свою работу. Поэтому и должны платить больше.
— А в России вам достаточно платят?
— Каверзные вопросы. Я считаю, что за свое здоровье и короткую карьеру я получаю заслуженные деньги. Про остальных не буду говорить.
В России Мария выступает за БК УГМК.