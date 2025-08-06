Клюндикова считает, что игроки WNBA должны зарабатывать больше

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» заявила, что мужской и женский баскетбол — это два разных вида спорта.

— Скажите, пожалуйста, а что это за акция по поводу недовольства распределением доходов была на Матче всех звезд?

— Не знаю, мы же пропустили эту акцию. Она как раз таки в Индиане была.

— У вас в раздевалке об этой акции не говорили?

— Нет, не слышала.

— Как вы считаете, действительно ли женский баскетбол заслуживает больше доходов?

— Думаю, что да. Понятно, что на мужской баскетбол больше ходят и на них есть больший спрос. Это все, конечно же, бизнес. Я поняла, о чем речь, но это разные виды спорта (женский и мужской баскетбол). Речь идет не про то, чтобы уравнять доходы, а про то, чтобы увеличить их. Мы тратим много здоровья и сил на свою работу. Поэтому и должны платить больше.

— А в России вам достаточно платят?

— Каверзные вопросы. Я считаю, что за свое здоровье и короткую карьеру я получаю заслуженные деньги. Про остальных не буду говорить.

В России Мария выступает за БК УГМК.