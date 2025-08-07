Нападающий Нианг перешел из «Бостона» в «Юту»
«Бостон» и «Юта» произвели обмен. Нападающий Джорджес Нианг покинул «Селтикс» в обмен на Ар Джей Льюиса-младшего. Также «Джаз» получат два выбора на втором раунде драфта.
32-летний Нианг в сезоне-2024/25 играл за «Кливленд» и «Атланту»: за первый клуб у него 51 матч, 8,7 очка, 3,7 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру, а за второй — 12,1 очка, 3 подбора и 1,6 передачи в 28 встречах. Американец уже играл за «Юту» в 2018-2021 годах.
22-летний Луис-младший до 2025 года выступал за команду Университета Сент-Джонса. Его не выбрали на драфте-2025, после чего он подписал двусторонний контракт с «Ютой».
