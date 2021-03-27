Лавин заявил, что не собирается уходить из «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин заявил, что не намерен уходить из команды.

«Я хочу остаться в Чикаго, у меня нет никакого желания уходить. Когда наступит время, я сделаю все, чтобы остаться здесь. Тем более, что к нам перешел Никола Вучевич, а это значит, что мы стали сильнее и привлекательнее для потенциальных свободных агентов», — приводит Bleacher Report слова Лавина.

Лавин выступает за «Чикаго» с 2017 года. Его контракт с «Буллз» действует до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне 26-летний американец набирает в среднем 28,1 очка, 5,0 подбора и 4,9 ассиста за матч.