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«Майами» установил клубный рекорд: девять игроков сделали блок-шоты в одном матче НБА

Дмитрий Сомов

«Майами» установил клубный рекорд по числу игроков с блок-шотами за один матч НБА. В домашнем матче против «Детройта» (137:117) сразу девять баскетболистов «Хит» заблокировали хотя бы по одному броску соперника.

Как отмечает сайт «Майами», прежде максимальным показателем клуба были восемь игроков с блок-шотами в одной игре. Такое происходило пять раз. Всего хозяева заблокировали 14 бросков — на один меньше командного рекорда «Майами» по общему числу блок-шотов за матч.

Три блок-шота сделал Яннис Адетокунбо, по два — Бэм Адебайо, Майрон Гарднер и Дэвион Митчелл. Еще по одному записали на свой счет Клэй Томпсон, Бобби Портис, Эндрю Уиггинс, Симоне Фонтеккьо и Никола Йович. «Детройт» реализовал лишь 19 из 47 бросков непосредственно у кольца — 40,4 процента.

Абсолютный рекорд НБА по числу игроков одной команды с хотя бы одним блок-шотом остается за «Голден Стэйт»: десять баскетболистов «Уорриорз» отличались таким образом в 1991 и 2016 годах.

В матче «Майами» с «Детройтом» Адетокунбо набрал 34 очка, сделал 14 подборов и восемь передач. Томпсон добавил 26 очков, включая шесть трехочковых, Адебайо — 20. У соперника Кейд Каннингем набрал 33 очка.

«Майами» одержал четвертую победу подряд и улучшил баланс в чемпионате до семи побед при шести поражениях.

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БК Майами Хит
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