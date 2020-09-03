Крис Пол стал самым возрастным игроком в истории НБА, сделавшим трипл-дабл в 7-м матче плей-офф

Разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол оформил трипл-дабл в 7-м матче первого раунда плей-офф НБА против «Хьюстона» (102:104).

На счету Пола 19 очков, 11 подборов и 12 ассистов. Американец стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удалось сделать трипл-дабл в 7-м матче серии на вылет (35 лет и 119 дней). Ранее рекорд принадлежал форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу (31 год и 172 дня).