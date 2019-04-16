Казинс получил травму мышцы левого бедра в матче с "Клипперс"

Центровой "Голден Стэйт" Демаркус Казинс травмировал четырехглавую мышцу левого бедра во время второго матча серии первого раунда плей-оф НБА с "Клипперс".

Казинс покинул площадку за 8 минут 30 секунд до конца первой четверти и в игру не вернулся. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления будут известны после обследования. В ближайшие 24 часа игрок пройдет МРТ-обследование.

Напомним, что "Клипперс" обыграл "Голден Стэйт" во втором матче серии первого раунда плей-оф НБА – 135:131. Счет в серии – 1-1. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 19 апреля.

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