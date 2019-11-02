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Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Чикаго»

05:30
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«Чикаго» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (112:106). «Буллз» прервали серию из трех поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)

Ч: Лавин (26), Портер (22), Картер (16 + 11 подборов).

Д: Драммонд (25 + 23 подбора), Роуз (23), Кеннард (15).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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