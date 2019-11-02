Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Чикаго»
05:30
«Чикаго» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (112:106). «Буллз» прервали серию из трех поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Детройт» — 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)
Ч: Лавин (26), Портер (22), Картер (16 + 11 подборов).
Д: Драммонд (25 + 23 подбора), Роуз (23), Кеннард (15).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
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