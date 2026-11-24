«Чикаго» отчислил центрового Орландо Робинсона

«Чикаго» объявил об отчислении 26-летнего центрового Орландо Робинсона, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2026/27 баскетболист не провел ни одного матча за основную команду «Буллз». При этом он сыграл семь матчей за фарм-клуб «Винди-Сити Буллс» в G-лиге.

Робинсон подписал контракт с «Чикаго» 13 ноября. Ранее он выступал в НБА за «Майами», «Сакраменто», «Торонто» и «Орландо». Всего на его счету 115 матчей в лиге.

«Буллз» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции с 5 победами и 12 поражениями.