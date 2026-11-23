Харт сравнялся с Ричардсоном по трипл-даблам и вышел на второе место в истории «Никс»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт сравнялся с Майклом Рэем Ричардсоном по количеству трипл-даблов за клуб в регулярных чемпионатах НБА. В домашнем матче с «Индианой» 22 ноября (113:106) он набрал десять очков, сделал 11 подборов и десять результативных передач. Для баскетболиста это 18-й трипл-дабл в составе нью-йоркской команды.

Как сообщает сайт НБА, Харт делит второе место в истории «Никс» по таким матчам. Лидером остается Уолт Фрейзер, который оформил 23 трипл-дабла. До клубного максимума американскому форварду не хватает пяти игр с двузначными показателями в трех категориях.

В победном матче с «Пэйсерс» Харт провел на площадке 38 минут 32 секунды, реализовав пять из 11 бросков с игры. Тридцать очков и 13 подборов хозяевам принес Карл-Энтони Таунс, пропустивший предыдущий матч из-за болезни. Джейлен Брансон набрал 22 очка и сделал семь передач.

«Нью-Йорк» выиграл пятый матч подряд и улучшил показатели сезона до 11 побед при шести поражениях. «Индиана» потерпела четвертое поражение кряду, несмотря на 25 очков Паскаля Сиакама.