Мюррей и Йокич установили рекорд НБА по редкому сочетанию 40 очков и трипл-дабла

Баскетболисты «Денвера» Джамал Мюррей и Никола Йокич установили рекорд НБА по количеству совместных матчей, в которых один игрок набирал минимум 40 очков, а второй оформлял трипл-дабл. В гостевой встрече с «Чикаго» 22 ноября (151:145 ОТ) канадец набрал 45 очков, а серб записал на свой счет 37 очков, 18 подборов и 11 передач.

Как сообщает сайт НБА, такое сочетание случилось у партнеров по «Наггетс» в восьмой раз. Прежде максимальный показатель делили дуэты Уилта Чемберлена с Гаем Роджерсом и Уилта Чемберлена с Томом Голой. Теперь Мюррей и Йокич единолично возглавили исторический список.

Мюррей реализовал 13 из 22 бросков с игры, включая шесть трехочковых из 11, и 13 из 14 штрафных. Восемь очков он набрал в овертайме. Йокич оформил 202-й трипл-дабл за карьеру и в 17-й раз совместил минимум 35 очков, 15 подборов и десять передач — это также рекорд НБА.

Хозяева спаслись в концовке основного времени: Джош Гидди набрал 23 очка, сделал 14 подборов и 22 передачи, а четвертая четверть завершилась при счете 131:131. Дополнительную пятиминутку гости выиграли 20:14.