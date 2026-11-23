«Филадельфия» выиграла первые 12 клатч-матчей сезона — третий такой старт в НБА с 1997 года

«Филадельфия» выиграла все первые 12 матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27, в которых возникала напряженная концовка. Двенадцатую победу команда одержала 21 ноября дома над «Милуоки» — 132:129. Как отмечает сайт НБА, с сезона-1997/98 так удачно начинали чемпионат в подобных играх только «Голден Стэйт» в сезоне-2015/16 и «Лейкерс» в сезоне-2025/26.

В статистике НБА клатчевыми считаются матчи, в которых в последние пять минут четвертой четверти или овертайма разница в счете составляет не более пяти очков. Показатель 12-0 относится только к таким играм, а не ко всем результатам «Сиксерс» в сезоне.

В своем матче «Филадельфии» и «Милуоки» сохраняли интригу до последних секунд. Защитник «Бакс» Тайлер Хирро набрал 50 очков, сделал 11 подборов и семь передач, реализовав семь трехочковых. У хозяев Джоэл Эмбиид набрал 26 очков, сделал 17 подборов и девять передач, а Леброн Джеймс добавил 21 очко. В заключительной атаке Хирро отправил мяч в корзину из-за дуги, но бросок был выполнен после окончания времени и не засчитан.

«Филадельфия» одержала пятую победу подряд во всех матчах чемпионата.