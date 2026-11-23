Тейтум провел 400-й матч с 20 и более очками в НБА

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум добился двух значимых достижений в гостевом матче против «Голден Стэйт» (87:88) 22 ноября, сообщает сайт «Селтикс».

Тейтум вышел на восьмое место в списке лучших снайперов клуба за историю регулярных чемпионатов НБА. Он обошел Билла Расселла, который набрал 14 522 очка за «Бостон». Тейтум превзошел эту отметку трехочковым броском в конце второй четверти, а после игры на его счету стало 14 528 очков за карьеру в лиге.

Вдобавок Тейтум в 400-й раз за карьеру набрал не менее 20 очков. Ранее этого рубежа за «Селтикс» достигли только Джон Хавличек (711 матчей), Пол Пирс (651), Ларри Берд (625) и Кевин Макхейл (419).

В игре с «Уорриорз» Тейтум набрал 27 очков, сделал десять подборов и шесть результативных передач. Он реализовал восемь бросков с игры из 20, в том числе четыре трехочковых из 11, и семь из восьми штрафных. За первую половину встречи форвард записал на свой счет 23 очка.

«Бостон» вел 75:69 после третьей четверти, но в заключительной четверти набрал всего 12 очков и уступил с разницей в одно. Самым результативным у хозяев стал Брандин Подзиемски с 18 очками. Для «Селтикс» это поражение стало четвертым подряд.