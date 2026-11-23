«Майами» стал четвертой командой НБА, улучшившей баланс до 10-6 после старта с четырех поражений

«Майами» стал четвертой командой в истории НБА, которой удалось начать регулярный чемпионат с четырех поражений подряд, но после 16 матчей иметь десять побед или больше. 22 ноября «Хит» дома обыграли «Оклахому» со счетом 123:113, доведя сезонный баланс до 10 побед при шести поражениях.

Как сообщает сайт НБА, ранее после старта 0-4 добиться не менее десяти побед за первые 16 игр смогли «Даллас» в сезоне-2006/07 (12-4), «Оклахома» в сезоне-2018/19 (10-6) и «Сакраменто» в сезоне-2022/23 (10-6). Таким образом, «Майами» присоединился к трем командам из этого списка.

Матч против «Тандер» стал для «Хит» седьмым победным подряд. Бэм Адебайо оформил трипл-дабл из 24 очков, 15 подборов и 12 передач. Это его девятый трипл-дабл в регулярных чемпионатах НБА. Пелле Ларссон добавил 21 очко, Никола Йович — 15.

Гости играли без Шея Гилджес-Александера, хозяева — без Янниса Адетокунбо. К началу четвертой четверти «Майами» вел с разницей в 15 очков и сохранил преимущество до финальной сирены. Семь побед подряд повторили самую длинную серию команды после чемпионата-2016/17.