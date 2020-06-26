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16 игроков клубов НБА сдали положительные тесты на коронавирус

18:11
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Сезон Национальной баскетбольной ассоциации должен возобновиться 31 июля с участием 22 команд. В преддверии открытия тренировочных лагерей игроки сдали тесты на коронавирус. Из 302 образцов 16 дали положительный результат на наличие болезни, сообщает пресс-служба лиги.

Помимо 16 клубов, которые находились в зоне плей-офф на момент приостановки сезона, в рестарте сезона примут участие «Портленд», «Нью-Орлеан», «Финикс», «Сан-Антонио», «Сакраменто» и «Вашингтон». Каждая команда проведет еще по восемь матчей в регулярном первенстве для определения итоговой таблицы.

Матчи будут проходить с 31 июля в Орландо на территории спортивного комплекса Disney.

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