Руководство Евролиги пока намерено провести «Финал четырех» по расписанию

Один из членов руководства Евролиги Эдуард Скотт заявил, что пока планируется провести «Финал четырех» в установленные сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Решающие матчи турнира должны пройти 22-24 мая в Кельне.

— На сегодняшний день мы планируем провести «Финал четырех» Евролиги в Кельне согласно расписанию, — приводит слова Скотта Sport Klub. — В случае необходимости мы будем изучать эту ситуацию с учетом коронавируса.

Пока на повестке дня нет вопроса об отмене Евролиги. Мы намерены завершить сезон и в Евролиге, и в Еврокубке.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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