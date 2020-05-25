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Профсоюз игроков требует отмены сезона Евролиги

11:18
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Профсоюз игроков Евролиги обратился ко всем клубам лиги с просьбой отменить оставшуюся часть сезона-2019/20, сообщает Nova.rs.

Ранее прошла видеоконференция игроков и руководителей Евролиги. В ней приняли участие 36 игроков, представлявшие все 18 команд лиги. Подавляющее большинство спортсменов выступили против возобновления сезона-2019/20.

В понедельник, 25 мая, Евролига должна принять решение по возможному возобновлению сезона. В голосовании будут участвовать 11 команд, которые обладают лицензией А.

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