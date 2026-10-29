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Миротич выбыл из состава «Валенсии» из-за травмы мышцы бедра

Дмитрий Сомов

Форвард «Валенсии» Никола Миротич пропустит ближайшие матчи команды из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра, сообщает официальный сайт испанского баскетбольного клуба.

Миротич почувствовал резкую боль во время матча Евролиги против «Фенербахче» и не смог завершить встречу. Проведенное после игры медицинское обследование подтвердило мышечную травму у 35-летнего баскетболиста.

В сообщении «Валенсии» не указан конкретный срок восстановления Миротича. Возвращение к тренировкам с основной группой будет зависеть от состояния игрока и динамики реабилитации.

 

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БК Валенсия
Никола Миротич
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