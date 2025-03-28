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28 марта 2025, 01:38

«Милан» дома проиграл «Барселоне» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 27 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Милан» на своем паркете проиграл «Барселоне» (88:98), АСВЕЛ переиграл «Жальгирис» (88:79), «Олимпиакос» потерпел поражение от «Монако» (77:80), «Бавария» выиграла у «Партизана» (89:74).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 88:79 (23:18, 17:16, 23:27, 25:18)

А: Маледон (19), Де Коло (16), Ли (12), Роберсон (11), Сако (11).

Ж: Франсиско (19), Браздейкис (11), Сирвидис (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 77:80 (15:23, 22:12, 23:23, 17:22)

О: Везенков (21), Питерс (15), Уильямс-Госс (9).

М: Блоссомгейм (18), Джеймс (11 + 12 передач), Жете (11).

«Бавария» (Германия) — «Партизан» (Сербия) — 89:74 (21:23, 21:21, 23:19, 24:11)

Б: Эдвардс (25), Лучич (11), Обст (11), Бранкович (10).

П: К. Джонс (19 + 10 передач), Браун (13), Копривица (9).

«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 88:98 (21:25, 23:30, 19:19, 25:24)

М: Миротич (28), Шилдс (18), Мэннион (14).

Б: Брисуэла (27), Пантер (25), Сарр (13), Паркер (10).

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