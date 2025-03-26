Баскетбол
26 марта, 01:36

«Барселона» дома проиграла «Баварии» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент

Во вторник, 25 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» выиграл у «Парижа» (101:100), «Монако» в овертайме обыграл «Жальгирис» (96:86 ОТ), «Барслеона» потерпела поражение от «Баварии» (101:102), АСВЕЛ победил «Олимпиакос» (81:70), «Партизан» оказался сильнее «Альбы» (85:71), «Реал» переиграл «Милан» (96:89).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Париж» (Франция) — 101:100 (17:24, 27:27, 27:33, 30:16)

Ф: Гудурич (25), Хэйс (19), Макколлум (18), Биберович (14).

П: Шортс (19 + 10 передач), Ифи (19), Янтунен (14), Уаттара (13).

«Монако» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 96:86 ОТ (15:23, 29:25, 14:17, 22:15, 16:6)

М: Джеймс (22), Окобо (21), Тайс (16), Блоссомгейм (15 + 10 подборов).

Ж: Франсиско (19), Браздейкис (17), Смаилагич (15).

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 101:102 (28:30, 27:26, 22:20, 24:26)

Бар: Паркер (23), Пантер (20), Эрнангомес (13 + 14 подборов).

Бав: Эдвардс (23), Харрис (17), Уайлер-Бэбб (16), Напьер (13), Бранкович (12).

АСВЕЛ (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 81:70 (14:16, 23:23, 21:13, 23:18)

А: Маледон (23), Де Коло (18), Сако (9).

О: Фурнье (25), Везенков (25 + 10 подборов).

«Партизан» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15)

П: Дэвис (22), К. Джонс (15), Бонга (14).

А: Томас (16), Уэтзелл (12), Прочида (10).

«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 96:89 (31:16, 23:25, 24:22, 18:26)

Р: Муса (21), Тавареш (19), Кампаццо (11), Гаруба (11).

М: Ледэй (15), Миротич (14), Шилдс (13), Козюр (13).

