Итудис признан лучшим тренером Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис стал лучшим тренером года в Евролиге, cообщается на официальном сайте турнира.

- Эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы, - приводитпресс-служба клуба слова Итудиса.

В прошлом сезоне армейцы под руководством греческого тренера стали победителями Евролиги, а также завоевали титул чемпиона Единой лиги ВТБ. 48-летний специалист руководит ЦСКА с лета 2014 года. А в начале июня с ним было заключено новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/21.