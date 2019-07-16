Итудис признан лучшим тренером Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис стал лучшим тренером года в Евролиге, cообщается на официальном сайте турнира.
- Эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы, - приводитпресс-служба клуба слова Итудиса.
В прошлом сезоне армейцы под руководством греческого тренера стали победителями Евролиги, а также завоевали титул чемпиона Единой лиги ВТБ. 48-летний специалист руководит ЦСКА с лета 2014 года. А в начале июня с ним было заключено новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/21.
💬 @ItoudisD: «При том, что эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы».pic.twitter.com/kEVkuMdJdp— CSKA Moscow (@cskabasket) July 16, 2019