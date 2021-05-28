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Фойгтманн считает, что ЦСКА провел великолепную игру против «Эфеса»

22:56
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Форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн поделился мнением о поражении команды от «Эфеса» в полуфинале Евролиги (86:89). Армейцы по ходу встречи уступали в счете с разницей в 21 очко.

«Мы провели великолепную игру, совершили невероятный камбэк, но промахнулись последний бросок. Обидно, но это жизнь - такое бывает. Что касается важности матча за бронзу, то я даже не знаю, что сказать. Я не думаю об этой игре», - приводит слова Фойгтманн ТАСС.

Во втором полуфинале «Финала четырех»-2021 в Кельне встретятся «Барселона» и «Милан». 30 мая ЦСКА сыграет с проигравшим в матче за третье место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11505967

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