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ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги

21:43
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ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 97:77.

Самым результативным игроком московского клуба стал Алексей Швед. Он набрал 17 очков. У гостей 19 очков набрал Окаро Уайт.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице. У «Панатинаикоса» 17-я позиция.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 97:77 (31:22, 22:16, 22:16, 22:23)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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