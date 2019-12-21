ЦСКА одолел лидера Евролиги. Что сказал Итудис?

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с «Эфесом» (81:80).

— Мы сыграли с колоссальным характером, — отметил Итудис. — Семен Антонов сыграл отлично. Разумеется, Майк Джеймс провел хороший матч, как и Йоханнес Фойгтманн. С самого начала у нас было кристально четкое понимание того, что нам нужно добиться и как сыграть. Мы сохранили самообладание всей командой. Даже когда соперник ушел в большой отрыв и продолжали верить. (Евгений Белоусов)