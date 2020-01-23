Жан-Эрик Вернь: «В «Формуле-1» ты ощущаешь себя роботом»

Двукратный чемпион мира в «Формуле-Е» Жан-Эрик Вернь сравнил выступление в этой серии с гонками в «Формуле-1». Француз прошел через систему «Ред Булла» в «Королевских гонках».

— В «Формуле-1» мне постоянно говорили: «Ешь это, спи в такое время, занимайся спортом столько, говори так, улыбайся здесь, не шути» и так далее, — цитирует L'Equipe Верня. — Это напоминает состояние робота. И когда ты садишься в болид, уже не радуешься этому, не чувствуешь себя собой. А я люблю веселиться. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Почему я должен вести себя по-другому, если не хочу? Голова раздувалась просто. Но, безусловно, я был горд тем, что попал в «Формулу-1». Я ощущал свой статус, думал, что я король, что я со всеми справлюсь. Но люди считали, что я слишком наполнен негативом, потому что никогда не улыбаюсь. И тогда это было правдой. Мне потребовалось время, чтобы понять, что нужно улыбаться.

Я ушел из «Формулы-1» в 2014 году. Мне сообщили об этом во время летнего перерыва, когда я был с семьей. Это был взрыв бомбы. Все мои мечты были разрушены. Когда я ушел из «Формулы-1», у меня кончились деньги. Я же был глуп и не смог много заработать в «Ред Булле». Люди думают, что в «Формуле-1» полно денег. Я тоже считал себя миллионером, поэтому все быстро потратил. Мне потребовалось два года, чтобы прийти в себя.