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Валттери Боттас: «Думаю, что со старта сезона за победу будут бороться три команды»

13:44
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что в первой гонке сезона в Австралии будет борьба между его командой, «Феррари» и «Ред Буллом». По его словам, оценивать силу команд по предсезонным тестам пока нельзя.

— В прошлом году у нас были проблемы на тестах, но уже в первой гонке все было хорошо, — цитирует GP Today Боттаса. — Так что нельзя сказать, насколько сильны будут те или иные команды. Я все еще думаю, что со старта сезона за победу будут бороться три команды. Надеюсь, что мы в их числе.

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