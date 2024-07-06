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Сегодня, 17:52

Квалификацию «Гран-при Великобритании» остановили из-за вылета Переса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Сильверстоуне красным флагом прервали квалификацию «Гран-при Великобритании».

Во время первого сегмента пилот «Ред Булл» Серхио Перес не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, застряв в гравии.

В результате мексиканский гонщик стал 19-м в квалификации и вылетел по итогам первого сегмента. Кроме того, из борьбы выбыли Валлтери Боттас («Заубер»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Эстебан Окон («Альпин») и Пьер Гасли («Альпин»).

Формула-1
Серхио Перес
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