Квалификацию «Гран-при Великобритании» остановили из-за вылета Переса

В Сильверстоуне красным флагом прервали квалификацию «Гран-при Великобритании».

Во время первого сегмента пилот «Ред Булл» Серхио Перес не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, застряв в гравии.

В результате мексиканский гонщик стал 19-м в квалификации и вылетел по итогам первого сегмента. Кроме того, из борьбы выбыли Валлтери Боттас («Заубер»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Эстебан Окон («Альпин») и Пьер Гасли («Альпин»).