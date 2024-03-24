Хэмилтон сошел с «Гран-при Австралии» из-за проблем с двигателем

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон не смог завершить гонку на «Гран-при Австралии».

На 17-м круге британец остановился в последней связке поворотов из-за отказа двигателя. Из-за того, что Хэмилтон не смог припарковать болид в безопасном месте, на трассе временно был установлен режим виртуальной машины безопасности.

Хэмилтон стал вторым гонщиком, сошедшим с дистанции на «Гран-при Австралии». На четвертом круге гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выбыл из-за проблем с тормозами на заднем правом колесе.